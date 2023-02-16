Глава МИД Израиля Коэн заявил о намерении страны поддержать "формулу мира" Зеленского
Израиль намерен поддержать предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским формулу мира, где, в частности, предусмотрен трибунал для российских военных преступников
Об этом глава МИД Израиля Эли Коэн заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе", - сказал Коэн.
Эли Коэн стал первым чиновником Израиля, приехавшим в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. 16 февраля он посетил Бучу Киевской области, где увидел своими глазами доказательства зверств российской армии.
"Мы выступаем против убийства гражданских граждан", – сказал чиновник на пресс-конференции с Кулебой.
"Также сегодня мы посетили особую церемонию в Бабьем Яру. Это очень важное место для нашей общей истории. Очень важно, чтобы мы помнили уникальность событий, которые происходили во время Холокоста", - добавил он.
Утром Коэн выложил в Twitter фото со столичного ж/д вокзала и отметил, что в рамках своего визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и откроет посольство Израиля в Киеве.
"Я прибыл сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудные времена", - написал Коэн.
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