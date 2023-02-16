Об этом глава МИД Израиля Эли Коэн заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Израиль поддержит украинскую "мирную инициативу" в рамках ООН на следующей неделе", - сказал Коэн.

Эли Коэн стал первым чиновником Израиля, приехавшим в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ. 16 февраля он посетил Бучу Киевской области, где увидел своими глазами доказательства зверств российской армии.

"Мы выступаем против убийства гражданских граждан", – сказал чиновник на пресс-конференции с Кулебой.

"Также сегодня мы посетили особую церемонию в Бабьем Яру. Это очень важное место для нашей общей истории. Очень важно, чтобы мы помнили уникальность событий, которые происходили во время Холокоста", - добавил он.

Утром Коэн выложил в Twitter фото со столичного ж/д вокзала и отметил, что в рамках своего визита встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и откроет посольство Израиля в Киеве.

"Я прибыл сказать: Израиль стоит рядом с Украиной и украинским народом в трудные времена", - написал Коэн.