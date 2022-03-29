В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси для переговоров по ядерной безопасности
Цель приезда в Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси - инициирование оперативной установки безопасности на ядерных объектах
Об этом сообщило МАГАТЭ.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси находится в Украине и планирует провести с чиновниками переговоры о предоставлении со стороны МАГАТЭ срочной помощи в установлении безопасности ядерных объектов и предотвращении риска аварий на них.
"Цель визита гендиректора - инициирование оперативной установки безопасности ядерных объектов Украины", - говорится в сообщении.
В частности, МАГАТЭ может отправить экспертов на приоритетные объекты, доставлять жизненно важные материалы для безопасности и охраны их, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.
Напомним, Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма.
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