В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси для переговоров по ядерной безопасности

Об этом сообщило МАГАТЭ.



Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси находится в Украине и планирует провести с чиновниками переговоры о предоставлении со стороны МАГАТЭ срочной помощи в установлении безопасности ядерных объектов и предотвращении риска аварий на них.



"Цель визита гендиректора - инициирование оперативной установки безопасности ядерных объектов Украины", - говорится в сообщении.



В частности, МАГАТЭ может отправить экспертов на приоритетные объекты, доставлять жизненно важные материалы для безопасности и охраны их, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования.



Напомним, Украина добивается исключения России из МАГАТЭ из-за ядерного терроризма.



