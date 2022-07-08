В Украину прибыл байрактор, средства на который собирали литовцы
Байрактор Vanagas, средства на который собирали литовцы, уже прибыл в Украину
Об этом сообщил заместитель председателя ОП, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.
"Литовский байрактор Vanagas уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине"!, - написал Сибига! Twitter.
- 6 июля стало известно, что Литва выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 млн евро на проведение срочных восстановительных работ.
- 7 июля Литва отправила Украине байрактар.
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