В Украину прибыл байрактор, средства на который собирали литовцы

Об этом сообщил заместитель председателя ОП, дипломатический советник президента Украины Андрей Сибига.

"Литовский байрактор Vanagas уже в Украине! Это незаурядное проявление дружбы и в очередной раз доказывающего единства - не только Украина борется с агрессором. Благодарен лично Халуку Байрактару и Андрюсу Тапинасу за непоколебимую поддержку на пути к победе! Слава Украине"!, - написал Сибига! Twitter.

6 июля стало известно, что Литва выделит Национальному банку Украины дополнительные 10 млн евро на проведение срочных восстановительных работ.

7 июля Литва отправила Украине байрактар.

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