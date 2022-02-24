В Украину прибыл актер и режиссер Шон Пенн, чтобы собрать информацию о нападении России на Украину и передать миру правду, - ОП

Об этом сообщает пресс- служба ОП.



"Режиссер специально приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности", - говорится в сообщении.



В пресс-службе сообщают, что режиссер прибыл в Украину сегодня утром и посетил Офис президента. Пенн разговаривал с украинскими журналистами и военными.



"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - говорится в сообщении.



В ОП напоминают, Пенн уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. Тогда для съемки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb