В Украину прибыл актер и режиссер Шон Пенн, чтобы собрать информацию о нападении России на Украину и передать миру правду, - ОП
Офис президента сообщает о прибытии в Украину американского актера и кинорежиссера, лауреата премии "Оскар" Шона Пенна, приехавшего с целью собрать правдивую информацию о вторжении России в Украину
Об этом сообщает пресс- служба ОП.
"Режиссер специально приехал в Киев, чтобы как документалист зафиксировать все происходящие в Украине события и донести миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн сегодня среди тех, кто поддерживает Украину в Украине. Наша страна благодарна ему за такое проявление смелости и честности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщают, что режиссер прибыл в Украину сегодня утром и посетил Офис президента. Пенн разговаривал с украинскими журналистами и военными.
"Шон Пенн демонстрирует мужество, которого не хватает многим другим, в частности, западным политикам. Чем больше сейчас в нашей стране таких людей, настоящих друзей Украины, которые поддерживают борьбу за свободу, тем быстрее можно будет остановить вероломное нападение России", - говорится в сообщении.
В ОП напоминают, Пенн уже приезжал в Украину в ноябре 2021 года. Тогда для съемки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными.
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