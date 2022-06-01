Об этом сообщает Dziennik.

Украина договорилась с Польшей о поставке еще трех эскадронов самоходных артиллерийских установок Krab. Это около 60 САУ. Стоимость контракта – $700 млн.

Первая эскадрилья, 18 орудийных гаубиц, попала в Украину на прошлой неделе. Их изъяли из запасов Войска Польского, пишет издание.

Отмечено, что это будет совершенно новое вооружение. Его изготовлением занимается завод "Гута Стальова Воля", входящий в состав Польской группы вооружений, - детализирует Dziennik. - Поставка будет осуществлена в ближайшие несколько месяцев, сейчас производственная мощность "Гуты" составляет 20-30 единиц в год. Стоимость сделки составляет около 3 млрд злотых, это первый экспортный контракт на такой тип оружия.

1 июня Байден официально подтвердил передачу Украине систем залпового огня HIMARS.

28 мая военный эксперт Сергей Згурец заявил в эфире Еспресо, что системы залпового огня HIMARS и MLRS улучшат качество ведения боевых действий в борьбе с российским захватчиком.

В тот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написала , что новейшие ракетные системы, в частности HIMARS, в ближайшие недели будут в Украине.

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