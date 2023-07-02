Об этом в эфире Еспресо заявил инвестор и предприниматель Константин Жеваго.

"У нашей страны нет никаких других специальных критериев или условий, которые бы отличали нас от других стран цивилизованного мира. Все условия такие же – нужно создать предсказуемую законодательную базу, не менять ее каждые несколько лет. Сегодня говорят, что хотят провести налоговую реформу – мы уже напроводили налоговых реформ столько. Пришел Янукович - налоговая реформа, пришли после него - налоговая реформа, сегодня пришли - налоговая реформа "10-10-10", завтра после войны будет какая-нибудь "5-5-5" или "12-18-28". Нельзя так жить", - сказал он.

Жеваго добавил, что в Украине должна быть предсказуемая налоговая и фискальная система.

"Она у нас хорошая – надо, чтобы с ней все работали и все ее выполняли. Когда за сигареты кто-то не платит налоги – это пробоина в налоговой системе, такая же ситуация, когда не возвращают НДС – кому-то возвращают, кому-то нет, как во времена Януковича именно при нем не вернули НДС на 50 млрд грн. Сегодня мы столкнулись с тем же, когда не принимают налоговые декларации и не возвращают бизнесу НДС. Это также непредсказуемая ситуация Не нужно менять законы, нужно выполнять их должным образом. Сколько мы сотрудничаем с МВФ - каждый раз, когда мы получаем очередной транш, мы что-то выполняем по их условиям, в частности в экономике. Мы принимаем законы, которые все время вроде бы идут на самое лучшее. Но тогда почему результат не самый лучший? Законы мы все принимаем хорошие, но, к сожалению, их никто не выполняет", – считает инвестор.

По его мнению, все сегодня пытаются с государства переложить ответственность на кого-нибудь другого.

"Говорить, что не нравится налоговое законодательство и принимать завтра новое, а послезавтра еще новое. И таможенное, и все остальное. Не надо этого - создайте стабильные условия. Как только стабильные предсказуемые условия будут в экономике, то капитал как раз пойдет в страну. Украина развита, богата, имела большие хорошие трудовые ресурсы, имеет большую хорошую развитую инфраструктуру и логистику. Имеет понимание, имеет ученых, всех тех, кто создает продукты, которые будут продаваться на внутреннем и мировых рынках. Создайте единые, предсказуемые условия - законодательство, вопросы урегулирования правоохранительного давления, неизменное таможенное законодательство и после этого остальное сделают предприниматели. И самое главное, в частности для меня - уберите некомпетентных чиновников от регулирования экономики", - подытожил Жеваго.