В Украину поступило 3 млн доз "Модерны"

Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины сообщает Еспресо.TV.

В рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.



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Moderna - это одна из четырех вакцин, доступных украинцам для прививки против COVID-19.



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В Министерстве отмечают, что поставлять вакцину в рамках этой инициативы будут и дальше.



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