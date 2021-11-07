В Украину поступило 3 млн доз "Модерны"
В воскресенье, 7 ноября 2021 года, ЮНИСЕФ доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины против COVID-19 компании Moderna в рамках гуманитарной инициативы COVAX.
Об этом со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины сообщает Еспресо.TV.
В рамках инициативы COVAX в Украину поступило 7 415 810 доз вакцин различных производителей, в частности Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinovac.
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Moderna - это одна из четырех вакцин, доступных украинцам для прививки против COVID-19.
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В Министерстве отмечают, что поставлять вакцину в рамках этой инициативы будут и дальше.
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