В Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Эти средства являются первой частью пакета помощи Евросоюза в размере 5 млрд евро.

Дополнительные финансы помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

В целом, как добавил Шмигаль, в текущем году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.

Министерство финансов в июне сообщало , что планирует до конца года привлечь $20 млрд от международных партнеров.

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