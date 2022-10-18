В Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС
Сегодня, 18 октября, Украина получила от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержание экономической устойчивости Украины
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Эти средства являются первой частью пакета помощи Евросоюза в размере 5 млрд евро.
Дополнительные финансы помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.
В целом, как добавил Шмигаль, в текущем году Украина получила от ЕС 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которые существенно помогли укрепить экономический фронт государства и выстоять в борьбе с агрессором.
Министерство финансов в июне сообщало , что планирует до конца года привлечь $20 млрд от международных партнеров.
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