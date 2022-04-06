В Украину поступили первые сухпайки из США, приобретенные за криптовалюту. Всего их закуплено более 400 тыс. единиц, - Минцифры

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фероров

"Сегодня (6 апреля, - ред.) Вооруженные силы Украины получили первую партию сухпайков производства США. Всего криптофондом приобретено 410 тысяч таких продуктов для нужд ВСУ на общую сумму $3 792 500 и четверть уже доставлены", - отметил глава Минцифры.

Отметим, что фонд создан украинской криптобиржей KUNA в поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления.

Напомним, вчера Михаил Федоров сообщил о двух больших денежных взносах на гуманитарные и военные нужды Украины. $140 млн и 100 млн чешских крон пожертвовали основатели VP Epic Games и поисковика Seznam соответственно.

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