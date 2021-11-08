В Украину поставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer

Об этом на брифинге 8 ноября заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.



Он отметил, что 1,4 млн доз вакцины Pfizer доставили за счет госбюджета на выходных.



Pfizer – это одна из четырех вакцин, доступных украинцам для прививки против COVID-19.



Ляшко заявил, что лидером по охвату прививок остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу вакцины, а 45,7% - завершили курс прививок.



По данным Минздрава, которые привел министр, на этой неделе меньше людей вакцинировали в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

Напомним, в минувшие выходные в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину поставили 2,930 млн доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.

В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, коронавирус обнаружили у 13 068 человек. В частности, заболело 790 детей и 145 медработников.