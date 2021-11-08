В Украину поставили 1,4 млн доз вакцины Pfizer
В выходные в Украину поставили 1 млн 400 тыс. доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer. Ее закупили за средства государственного бюджета
Об этом на брифинге 8 ноября заявил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Еспресо.TV.
Он отметил, что 1,4 млн доз вакцины Pfizer доставили за счет госбюджета на выходных.
Pfizer – это одна из четырех вакцин, доступных украинцам для прививки против COVID-19.
Ляшко заявил, что лидером по охвату прививок остается Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу вакцины, а 45,7% - завершили курс прививок.
По данным Минздрава, которые привел министр, на этой неделе меньше людей вакцинировали в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.
- Напомним, в минувшие выходные в рамках глобальной инициативы COVAX в Украину поставили 2,930 млн доз мРНК-вакцины от COVID-19 производства компании Moderna.
- В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, коронавирус обнаружили у 13 068 человек. В частности, заболело 790 детей и 145 медработников.
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