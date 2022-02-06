В Украину перебросили сотню элитных британских спецназовцев, - The Mirror

Об этом сообщает The Mirror .

По информации источников таблоида, британские спецназовцы прибыли в Украину, чтобы передавать опыт нашим военным.

"Спецназначенцы Великобритании были переброшены в регион, чтобы помочь и учить украинских военных. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", – сообщил источник.

По данным The Mirror, в качестве инструкторов в Украине работают представители подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназовцев. Они учат украинцев тактике борьбы с боевиками, снайперской стрельбе и противодействию диверсиям.