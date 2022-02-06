В Украину перебросили сотню элитных британских спецназовцев, - The Mirror
Великобритания отправила в Украину более 100 бойцов элитных отрядов спецназначения, которые будут передавать опыт бойцам ВСУ
Об этом сообщает The Mirror .
По информации источников таблоида, британские спецназовцы прибыли в Украину, чтобы передавать опыт нашим военным.
"Спецназначенцы Великобритании были переброшены в регион, чтобы помочь и учить украинских военных. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", – сообщил источник.
По данным The Mirror, в качестве инструкторов в Украине работают представители подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и Группы поддержки спецназовцев. Они учат украинцев тактике борьбы с боевиками, снайперской стрельбе и противодействию диверсиям.
- Напомним, 5 февраля в аэропорту "Борисполь" приземлились два военно-транспортных самолета - из Великобритании и США.
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