В Украину отправили 40 тонн гуманитарного груза из Польши

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Сегодня утром (3 февраля - ред.) колонна из девяти грузовиков выехала с таможенного поста "Ягодин" в направлении Киева", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что вес груза – около 40 тонн. Украина получит лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье, респираторы и элементы, а также инфузионные наборы типа IS.



"Все это передается по запросу украинской стороны для борьбы с COVID-19", - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что от пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин" грузовики с гуманитарной помощью будут сопровождать спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.





Напомним, 1 февраля в Киев прибыло 29 грузовиков гуманитарной помощи от Польши.

Также польское правительство одобрило решение о предоставлении Украине вооружения, в частности, противоракетных комплексов и боеприпасов.

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