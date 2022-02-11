В Украину несутся штормовой ветер, морозы и мокрый снег, - синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

Об этом она сообщила в telegram.

13 февраля будет холодновато, однако солнце будет все же светить и слепить. То есть осадков не будет – сухо и солнечно.

Температура воздуха ожидается низкой. В ночь на воскресенье в большинстве областей предполагается -2…-9℃.

В течение дня 13 февраля потеплеет до +2…+5℃, а на Востоке и на северо-востоке (Сумщина, Полтавщина) будет еще холоднее, от -2℃ до +2℃.

Солнечную, хоть и холодную погоду, организует антициклон, который уже завтра подойдет к Украине.





Поэтому днем 12 февраля большинство нашей территории окажется в сухой воздушной массе, а мокрый снег пройдет только в восточных областях.

В ближайшую ночь и завтра утром осадки - через деятельность атмосферного фронта - пройдут в большинстве областей Украины.

Лишь южная часть избегнет влажной воздушной массы – там завтра сухо. А днем упоминавшийся антициклон отодвинут осадки восточнее.

В субботу ветер ожидается северо-западным, порывистым, даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. А в воскресенье ветер успокоится, ослабеет и перейдет на южное направление.

В Киеве в ближайшую ночь, завтра утром - мокрый снег. Днем 13 февраля - без осадков.

14 февраля в Киеве – ясная солнечная погода. Однако на выходных и в столице похолодает - ночью до небольшого мороза, днем ожидается 0..+3℃.



В субботу вероятный сильный ветер, в воскресенье он ослабнет.

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