В Украину несутся морозы и снег, - синоптик Наталья Диденко
Украинцам 20 января следует ожидать похолодание, снег и гололедицу
Об этом она сообщила в telegram.
Завтра, на Ивана, снег будет идти на Западе, Севере и местами в центральных областях.
В Карпатах может снежить сильнее.
Также в Украину придет атмосферный фронт.
На юге и востоке Украины без осадков.
На дорогах ожидается гололедица.
Температура воздуха ночью -3...-9°C, на Востоке -9...-14°C.
Днем 20 января ожидается от -3°C до +2°C, в восточных областях -3…-8°C,
В Киеве завтра снег, ночью -2...-4°C, днем около нуля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное