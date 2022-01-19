В Украину несутся морозы и снег, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в telegram.

Завтра, на Ивана, снег будет идти на Западе, Севере и местами в центральных областях.

В Карпатах может снежить сильнее.

Также в Украину придет атмосферный фронт.

На юге и востоке Украины без осадков.

На дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ночью -3...-9°C, на Востоке -9...-14°C.

Днем 20 января ожидается от -3°C до +2°C, в восточных областях -3…-8°C,

В Киеве завтра снег, ночью -2...-4°C, днем около нуля.



