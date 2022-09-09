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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией В Украину неожиданно приехал президент Латвии Эгилс Левитс

В Украину неожиданно приехал президент Латвии Эгилс Левитс

9 сентября, 2022 пятница
18:43
война с Россией

В Киеве находится с визитом президент Латвии Эгилс Левитс

Об этом сообщил сам глава балтийской страны в Twitter.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в продолжающейся сильной поддержке Украины - пока она не победит в этой войне. Латвия поддерживает вас. Латвия поможет вам в восстановлении. Слава Украине", - написал Левитс.

Он также выложил в сеть фото с Зеленским.

  • 9 сентября эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры TheMIS прибыли в Украину.
  • 8 сентября министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу заявил , что страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам.

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