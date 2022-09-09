В Украину неожиданно приехал президент Латвии Эгилс Левитс
В Киеве находится с визитом президент Латвии Эгилс Левитс
Об этом сообщил сам глава балтийской страны в Twitter.
"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в продолжающейся сильной поддержке Украины - пока она не победит в этой войне. Латвия поддерживает вас. Латвия поможет вам в восстановлении. Слава Украине", - написал Левитс.
Он также выложил в сеть фото с Зеленским.
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