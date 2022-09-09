В Украину неожиданно приехал президент Латвии Эгилс Левитс

Об этом сообщил сам глава балтийской страны в Twitter.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в продолжающейся сильной поддержке Украины - пока она не победит в этой войне. Латвия поддерживает вас. Латвия поможет вам в восстановлении. Слава Украине", - написал Левитс.

Он также выложил в сеть фото с Зеленским.

9 сентября эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры TheMIS прибыли в Украину.

8 сентября министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу заявил , что страны Балтии и Польша закроют въезд российским туристам.