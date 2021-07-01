В Украину не пустили 5 россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым
Военнослужащие Херсонского пограничного отряда остановили пятерых граждан России, которые незаконно посещали территорию оккупированный Крыма, и запретили им въезд в Украину
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ .
В одном из Николаевских морских портов, при оформлении иностранного судна пограничники обнаружили пятерых граждан РФ. Россияне незаконно посещали оккупированный Крым.
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За нарушение порядка въезда / выезда пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.
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