В Украину не пустили 5 россиян, которые незаконно посещали оккупированный Крым

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ .

В одном из Николаевских морских портов, при оформлении иностранного судна пограничники обнаружили пятерых граждан РФ. Россияне незаконно посещали оккупированный Крым.



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За нарушение порядка въезда / выезда пограничники отказали иностранцам в пропуске и запретили им въезд на территорию Украины на три года.