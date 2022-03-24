В Украину надвигаются морозы, мокрый снег и ветер, - синоптик Наталья Диденко
25 марта в Украину придет морозная погода, кое-где до -5℃. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег
Об этом она сообщила в facebook.
25 марта температура воздуха ночью будет опускаться до 0…-3℃, в восточной части кое-где до -5℃.
Днем будет теплее, +8…+13℃.
В ближайшую ночь дождь и мокрый снег, преимущественно небольшие, пройдут в северной части Украины, в центральных областях. В Одесской и Николаевской областях периодически пройдут дожди.
На остальной территории Украины ночью без осадков.
В дневные часы пятницы на подавляющей части Украины будет сухая погодеа, только в Одесской области ожидается дождь.
В Киеве дождь в ближайшую ночь будет переходить в небольшой мокрый снег.
Завтра днем в столице без осадков.
Ночью в Киеве 0…+2℃, днем 25 марта +8…+10℃.
В субботу, 26 марта, снова тепло, а в воскресенье, 27 марта, похолодает и будет ветрено.
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