Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

"В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации", - говорится в сообщении.

Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не проводилась вообще, говорят в Генштабе.

Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает меры так называемой самомобилизации. К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.

Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.

Российские СМИ сообщали, что РФ закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины и должно касаться только тех, кто оказался в мобилизационных списках.

Пограничники РФ 26 сентября сообщили, что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".

27 сентября в МВД РФ сказали, что на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.

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