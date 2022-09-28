В Украину начали прибывать мобилизованные и осужденные россияне для пополнения потерь оккупантов, - Генштаб ВСУ
Оккупанты пополняют свои войска на украинской территории призывниками без подготовки и осужденными
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации", - говорится в сообщении.
Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не проводилась вообще, говорят в Генштабе.
Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает меры так называемой самомобилизации. К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.
- Отметим, что президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации 21 сентября.
- Российские СМИ сообщали, что РФ закроет государственные границы уже 28 сентября, это произойдет сразу после "референдумов" на оккупированных территориях Украины и должно касаться только тех, кто оказался в мобилизационных списках.
- Пограничники РФ 26 сентября сообщили, что получили списки тех, кого предусмотрено мобилизовать. Их не будут выпускать за границу. Информация о запрете на выезд конкретного гражданина поступает в общую информационную систему пограничного контроля "Мир".
- 27 сентября в МВД РФ сказали, что на КПП Верхний Ларс на границе с Грузией в ближайшее время развернут мобилизационный пункт военкомата.
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