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В Украину может поступить самый большой запас старых боеприпасов болгарской армии, это переломит ход войны, - экс-министр обороны Болгарии

28 мартa, 2023 вторник
09:41
Мир

Болгария через посредников может передать Украине старых боеприпасов на €175 млн. Такое количество способно изменить ход событий на фронте

Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, сообщает Euractiv .

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а получат новые боеприпасы. По словам экс-министра обороны страны, цель такого решения состоит в том, чтобы наибольшее количество боеприпасов попало из складов болгарской армии в Украину.

"Это величайшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину", - отметил бывший министр.

По словам Ноева, у болгарской армии есть достаточное количество оружия советского образца, в котором нуждается Украина. Это изменит ход событий на фронте.

"Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны по некоторым направлениям на украинском фронте", - добавил он.

  • Ранее стало известно, что к усилению поддержки Украины Европейским оборонным агентством, а именно проектом совместного производства боеприпасов 155 калибра, присоединились уже 20 стран.
  • Еврокомиссар по внутреннему рынку и услугам Тьерри Бретон заявил , что страны ЕС уже накопили боеприпасы на своих складах, и пора отдать их Украине.
  • Польский производитель боеприпасов Dezamet сообщил , что значительно увеличит мощности для производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину.
война с Россией
оружие для Украины
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