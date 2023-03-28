Об этом заявил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев, сообщает Euractiv .

В министерстве обороны Болгарии сообщили, что передадут старые боеприпасы стоимостью почти 175 миллионов евро государственному военному заводу ВМЗ, а получат новые боеприпасы. По словам экс-министра обороны страны, цель такого решения состоит в том, чтобы наибольшее количество боеприпасов попало из складов болгарской армии в Украину.

"Это величайшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину", - отметил бывший министр.

По словам Ноева, у болгарской армии есть достаточное количество оружия советского образца, в котором нуждается Украина. Это изменит ход событий на фронте.

"Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны по некоторым направлениям на украинском фронте", - добавил он.