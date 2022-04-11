В Украину из-за границы за сутки вернулись более 31 тысячи человек, - Госпогранслужба
В Украину за минувшие сутки из-за границы прибыло более 31 тысячи человек, 27 тысяч из которых – украинцы. Кроме того, оформлено более 460 транспортных средств с гуманитарными грузами
Об этом сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает "Еспресо. Запад" .
Кроме того, за сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Данные показатели, по сравнению с предыдущими сутками, указывают на умеренное уменьшение пассажиропотока.
Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 39 тысяч человек. Более 27 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные преследовали в другие страны-члены ЕС и Молдову.
В Госпогранслужбе напоминают, отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (в Черновицкой области) можно на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу. Данные обновляются каждые три часа.
- Напомним, из Славянска и Бахмута во Львов эвакуировали 48 украинцев
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