В Украину из-за границы за сутки вернулись более 31 тысячи человек, - Госпогранслужба

Об этом сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает "Еспресо. Запад" .

Кроме того, за сутки 10 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 70 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств. Данные показатели, по сравнению с предыдущими сутками, указывают на умеренное уменьшение пассажиропотока.

Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 39 тысяч человек. Более 27 тысяч из них пересекли границу через украинско-польский участок, остальные преследовали в другие страны-члены ЕС и Молдову.

В Госпогранслужбе напоминают, отслеживать загруженность пунктов пропуска для пересечения границы в ЕС и Молдову (в Черновицкой области) можно на фейсбук-странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу. Данные обновляются каждые три часа.

Напомним, из Славянска и Бахмута во Львов эвакуировали 48 украинцев



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