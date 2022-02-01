В Украину из США прибыл шестой самолет с боеприпасами
США поставили Украине еще 84 тонны боеприпасов для ВСУ
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников .
"Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию", - написал он.
Глава Минобороны добавил, что в целом Украина получила от США около 500 тонн оборонного снаряжения.
"И это тоже еще не конец", - подчеркнул Алексей Резников.
- Ранее сообщалось, что 22 января Украина получила первую партию помощи безопасности от Соединенных Штатов Америки, общая стоимость которой составляет $200 млн. 23 января в Украину прибыло 80 тонн военной помощи от США
- Также 25 января в Украину прибыли третья партия военной помощи от США. 28 января в Украину прибыла четвертая партия помощи – 81 тонна американских боеприпасов.
- 31 января в Украину из США прибыл пятый самолет с боеприпасами.
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