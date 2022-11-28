В Украину из Румынии импортировали электроэнергию в тестовом режиме
"Энергетическая компания Украины" в течение двух часов импортировала некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии в тестовом режиме
Об этом сообщили на сайте компании Государственного энерготрейдера АО "ЭКУ".
Импортировали электроэнергию из Румынии 27 ноября мощностью 1 МВт в 09:00 и 14:00. Как отмечено в пресс-релизе, право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.
"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – говорится в сообщении.
- Напомним, предварительные тесты импорта электроэнергии государственный энерготрейдер АО "ЭКУ" провел из Словакии 19 ноября 2022 года.
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Впервые из Словакии в Украину пробовали импортировать 27 октября. Тогда объем тестовых поставок также составил 1 МВт.
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