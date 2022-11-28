В Украину из Румынии импортировали электроэнергию в тестовом режиме

Об этом сообщили на сайте компании Государственного энерготрейдера АО "ЭКУ".

Импортировали электроэнергию из Румынии 27 ноября мощностью 1 МВт в 09:00 и 14:00. Как отмечено в пресс-релизе, право импортировать электроэнергию компания приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – говорится в сообщении.