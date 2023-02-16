В Украину из российского плена вернулись 100 воинов и один гражданский: СБУ опубликовала видео обмена
В результате очередного обмена в Украину вернулся 101 украинский пленный: 100 военных и 1 гражданский
Об этом в телеграме написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из Азовстали. Их так долго ждали ", - говорится в сообщении
Он отметил, что многие из пленных получили ранения разной тяжести.
"Мы продолжаем работать, спасибо команде и Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Вернем домой всех", - добавил Андрей Ермак.
По информации координационного штаба по обращению с военнопленными, большинство уволенных — защитники Мариуполя. Также есть украинские защитники по херсонскому и киевскому направлениям. Среди других вернулись 63 защитника Азовстали, защитники Бучи, Херсона и Лимана.
"К Военно-морским силам относятся 46 уволенных, в Государственную пограничную службу — 29, Нацгвардию — 12, восемь уволенных принадлежат Вооруженным Силам Украины, пятеро — в ряды Территориальной обороны. На этот раз все уволены в результате обмена — рядовой и рядовой ", – добавляют в штабе.
Что касается гражданского, то это первый заместитель городского головы города Энергодара Иван Самойдюк. Он не сломался, отказался сотрудничать с врагом и был похищен оккупантами 19 марта прошлого года на блокпоста возле Благовещенки. После 333 дней неволи он возвращается к родным и близким.
Как сообщает пропагандисты РФ, российская сторона также вернула 101 пленного.
- Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 4 февраля. Тогда Украина вернула из российского плена 116 защитников, в том числе защитников Мариуполя, херсонских партизан и снайперов с Бахмутского направления.
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