В Украину из Германии прибыла партия боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard
Германия осуществила первую поставку пятизначного количества снарядов для самоходных установок Gepard в Украину
Об этом сообщает NZZ .
Сегодня, 5 сентября, министерство обороны Германии сообщило, что Вооруженные Силы Украины получили боеприпасы немецкого производства для зенитного танка Gepard.
"Строительство производственной линии для изготовления боеприпасов было успешно закончено в амбициозные сроки, поэтому первое пятизначное количество патронов было поставлено в Украину", - говорится в сообщении.
Помощь Германии Украине
Страна с начала полномасштабной войны оказывает Украине военную помощь. В частности, украинские бойцы получают германскую бронетехнику, в том числе танки Leopard 2 и БМП Marder.
Так, 24 марта Германия передала Украине пулеметы, инженерные машины и антидроновые системы. Уже в апреле страна направила в Украину очередной пакет военной помощи, в который вошли грузовики, разведывательные дроны и боеприпасы.
14 мая Германия объявила о новом пакете помощи Украине на 2,7 млрд евро, в который вошли 4 зенитных ракетных комплекса IRIS-T-SLM, 30 танков Leopard и 20 БМП Marder. А 23 мая страна передала радар для ПВО TRML-4D, разведывательных беспилотников Vector и прочее.
В июне Украина получила обещание об очередной партии помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
А уже впоследствии министерство обороны Германии заказало у концерна Rheinmetall 20 боевых машин пехоты Marder для Украины. Вероятно, БМП будет доставлен в страну до конца июля.
Также в июне Германия объявила о намерении предоставить Украине 381 млн евро гуманитарной помощи .
13 июля Германия передала Украине зенитки Gepard и станции управления огнем для IRIS-T.
21 июля Германия объявила новый пакет военной помощи Украине, в который впервые вошли танки Leopard, а также пулеметы, артиллерийские снаряды и другое необходимое вооружение.
24 июля Германия договорилась с Польшей о ремонте поврежденных в Украине танков Leopard.
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