В Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертый брат Long Hand Family (имеются в виду дальнобойные системы, - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага", - написал он.

"Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона", – добавил Резников.

Из подобных вооружений у Украины уже есть HIMARS и дальнобойные РСЗО М270.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил, что НАТО должно предоставить Украине больше оружия, ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.

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