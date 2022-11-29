В Украину из Франции прибыла дальнобойная система залпового огня LRU
В Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU, переданная Францией
Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Четвертый брат Long Hand Family (имеются в виду дальнобойные системы, - ред.), LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага", - написал он.
"Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона", – добавил Резников.
Из подобных вооружений у Украины уже есть HIMARS и дальнобойные РСЗО М270.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил, что НАТО должно предоставить Украине больше оружия, ракеты дальностью 800 км позволили бы сэкономить на генераторах.
- Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по Альянсу предоставить Украине танки.
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