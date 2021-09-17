В Украину из ДР Конго вернулись более 150 миротворцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Более 150 военнослужащих после завершения выполнения задач по поддержанию мира и безопасности в Демократической Республике Конго вернулись на родную землю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это был второй и последний рейс с военнослужащими 12-й ротации, которые почти год выполняли почетную миротворческую миссию в африканской стране.

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