В Украину идут существенное похолодание, дожди и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
Со 2 сентября в Украину придет существенное похолодание, а во всех регионах будут идти дожди
Об этом синоптик сообщила в Telegram.
"Осень пришла - следовательно, задвигались активнее холодные атмосферные фронты и ветер почувствовал себя увереннее на рубеже сезонов", - сообщила она.
Так, 2 сентября в Украине вслед за холодным фронтом с северо-запада распространится холодный воздух.
Завтра ощутимо будет прохладнее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается +13°C...+18°C максимально.
Теплее окажется Юг, Днепр с районами, Донетчина и Луганщина: +20°C...+24°C.
Периодические дожди будут идти по всей Украине. Более интенсивные осадки в этот четверг предполагаются на Левобережье.
Госпожа Диденко отметила, что особенно важный нюанс завтрашних суток - сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов.
"Пока не привыкли мы к осеннему холоду, к пронизывающему ветру - надевайте завтра на себя что-то существенно потеплее", - советует синоптик.
В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер.
Вероятный дождь. Столицу также окутает похолодание. Температура воздуха не превысит +14°C...+15°C.
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