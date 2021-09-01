В Украину идут существенное похолодание, дожди и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом синоптик сообщила в Telegram.

"Осень пришла - следовательно, задвигались активнее холодные атмосферные фронты и ветер почувствовал себя увереннее на рубеже сезонов", - сообщила она.

Так, 2 сентября в Украине вслед за холодным фронтом с северо-запада распространится холодный воздух.





Завтра ощутимо будет прохладнее в большинстве областей Украины. В течение дня ожидается +13°C...+18°C максимально.

Теплее окажется Юг, Днепр с районами, Донетчина и Луганщина: +20°C...+24°C.

Периодические дожди будут идти по всей Украине. Более интенсивные осадки в этот четверг предполагаются на Левобережье.

Госпожа Диденко отметила, что особенно важный нюанс завтрашних суток - сильный ветер северо-западного направления. До штормовых порывов.





"Пока не привыкли мы к осеннему холоду, к пронизывающему ветру - надевайте завтра на себя что-то существенно потеплее", - советует синоптик.

В Киеве 2 сентября также ожидается сильный ветер.

Вероятный дождь. Столицу также окутает похолодание. Температура воздуха не превысит +14°C...+15°C.