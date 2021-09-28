В Украину идут солнце и прохлада, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 сентября
В среду, 29 сентября, в Украину придет антициклон с прохладной погодой
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Распределение температуры воздуха в Европе показывает классическую схему распределения градусов: холодно на севере, тепло на юге", - отметила она.
В Украине 29 сентября теплой ожидается погода на юге и западе, максимально в течение дня + 14 ° C ... + 19 ° C.
А наиболее холодно будет на севере и на северо-востоке, + 10 ° C ... + 14 ° C.
В Центре и на Востоке + 12 ° C ... + 17 ° C.
Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым.
А самыми холодными - Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская.
Ночи в Украине остаются холодными - ведь антициклон из северных районов, где в пределах + 3 ° C ... + 9 ° C.
Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или сильный.
Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнит воздух несколько капель.
В Киеве среда предполагается без дождя, с ночными + 4 ° C ... + 7 ° C и дневными + 10 ° C ... + 13 ° C.
Такой погода останется до конца недели, включая выходные - сухой и свежей.
Ночью, при прояснении, есть вероятность заморозков, днем увеличиваться солнца.
"Сентябрь уже вызывает такси на вокзал", - добавила Диденко.
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