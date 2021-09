В Украину идут солнце и прохлада, - синоптик Наталья Диденко о погоде 29 сентября

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Распределение температуры воздуха в Европе показывает классическую схему распределения градусов: холодно на севере, тепло на юге", - отметила она.

В Украине 29 сентября теплой ожидается погода на юге и западе, максимально в течение дня + 14 ° C ... + 19 ° C.

А наиболее холодно будет на севере и на северо-востоке, + 10 ° C ... + 14 ° C.

В Центре и на Востоке + 12 ° C ... + 17 ° C.

Самыми теплыми обещают быть Одесская, Черновицкая, Закарпатская области и Крым.

А самыми холодными - Сумская, Черниговская, Киевская, Полтавская, Харьковская, Луганская.

Ночи в Украине остаются холодными - ведь антициклон из северных районов, где в пределах + 3 ° C ... + 9 ° C.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или сильный.

Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнит воздух несколько капель.

В Киеве среда предполагается без дождя, с ночными + 4 ° C ... + 7 ° C и дневными + 10 ° C ... + 13 ° C.

Такой погода останется до конца недели, включая выходные - сухой и свежей.

Ночью, при прояснении, есть вероятность заморозков, днем увеличиваться солнца.

"Сентябрь уже вызывает такси на вокзал", - добавила Диденко.





