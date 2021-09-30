В Украину идут штормовой ветер, заморозки и утренние туманы, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"Антициклон Lioba богатеет, захватит завтра еще немного землицы и объединится с другим антициклоном по имени Merle", - говорится в сообщении.

В Украине октябрь начнется так, как завершался сентябрь - будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.

Ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, от которых будет спасать разве плотная облачность, которая наиболее вероятна в западных областях, и еще сравнительно теплые моря, то есть, в прибрежных районах.

В течение дня в Украине 1 октября предполагается +10°C...+17°C.

Ветер ожидается завтра восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с.

В Киеве начало октября, если бы не холодные батареи, могло бы быть красавчиком - в пятницу осадки маловероятны, - отметила синоптик. Ночью -2°C...+4°C, в окрестностях заморозки, днем вменяемые +11°C...+14°C.



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