В Украину идут штормовой ветер, заморозки и утренние туманы, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 1 октября ожидаются ночные заморозки, туманы и порывистый ветер в некоторых регионах
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook .
"Антициклон Lioba богатеет, захватит завтра еще немного землицы и объединится с другим антициклоном по имени Merle", - говорится в сообщении.
В Украине октябрь начнется так, как завершался сентябрь - будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.
Ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, от которых будет спасать разве плотная облачность, которая наиболее вероятна в западных областях, и еще сравнительно теплые моря, то есть, в прибрежных районах.
В течение дня в Украине 1 октября предполагается +10°C...+17°C.
Ветер ожидается завтра восточный и юго-восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с.
В Киеве начало октября, если бы не холодные батареи, могло бы быть красавчиком - в пятницу осадки маловероятны, - отметила синоптик. Ночью -2°C...+4°C, в окрестностях заморозки, днем вменяемые +11°C...+14°C.
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