В Украину идут порывистый ветер, снег и сильные морозы, - синоптик Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о порывистом ветре и гололедице на дорогах 21-23 января и об усилении морозов с 24 января в большинстве регионов Украины
Об этом она написала в telegram.
"21-22 января в Украине будет периодически снег. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на Востоке по воскресеньям преимущественно сухо", - отметила синоптик.
Также ожидается гололедица и ветры - западный, юго-западный порывистый.
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...-4°C, на Юге +1...+5°C.
В большинстве областей Украины усилятся морозы с начала новой недели 24 января, в частности в Киеве.
На выходных, 22-23 января, в столице температура ночью будет колебаться от -3° до -6°C, днем от 0 до -2°C.
Время от времени будет идти снег, будет гололедица, а также порывистый ветер.
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