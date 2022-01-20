В Украину идут порывистый ветер, снег и сильные морозы, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она написала в telegram.



"21-22 января в Украине будет периодически снег. Разве что в южной части без существенных осадков, а также на Востоке по воскресеньям преимущественно сухо", - отметила синоптик.



Также ожидается гололедица и ветры - западный, юго-западный порывистый.



Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 0...-4°C, на Юге +1...+5°C.



В большинстве областей Украины усилятся морозы с начала новой недели 24 января, в частности в Киеве.



На выходных, 22-23 января, в столице температура ночью будет колебаться от -3° до -6°C, днем от 0 до -2°C.



Время от времени будет идти снег, будет гололедица, а также порывистый ветер.





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