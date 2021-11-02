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В Украину идут порывистый ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко

2 ноября, 2021 вторник
15:17
Общество Наталья Диденко

Украинцам 3 ноября следует ожидать прохладную погоду, дожди и порывистый ветер

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди в Украине пройдут 3 ноября, периодические, а во второй половине дня – сдвинутся на Левобережье, соответственно, западная часть, Север, значительная часть Центра и юго-запад освободятся от осадков и атмосферное давление там подрастет.

Ветер завтра ожидается порывистым.

Температура воздуха максимально предполагается +9°C…+13°C, на Юге +12°C…+16°C.

В Киеве 3 ноября будет сыро, после обеда осадки будут прекращаться. Градусы ожидаются комфортными до +12°C, но ожидается ветер.

В четверг в Украине потеплеет, дожди отойдут.

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