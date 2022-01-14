В Украину идут похолодание, штормовой ветер и гололедица, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 15-16 января ожидается порывистый ветер и осадки, на дорогах удержится гололедица
Об этом она сообщила в telegram.
Ветер принес весеннее тепло, хотя из-за его штормовых порывов не очень и тепло.
В субботу ветер еще будет сильным - противостояние антициклона Carlos и циклона Famke, один давит - другой упирается.
В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.
Небольшие осадки в течение выходных возможны.
В субботу - повсюду, кроме западных областей.
В воскресенье - только в восточной части Украины.
Температура воздуха после сегодняшних "плюсов" 15-16 января немного снизится, ночью до -1…-5 ℃, днем до -2…+2 ℃.
В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье ослабнет. Местами небольшие осадки лишь 15 января.
Температура воздуха в ночные часы -1…-4 ℃, в дневные часы около -1 ℃. Гололедица.
Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января.
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