В Украину идут похолодание, штормовой ветер и гололедица, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в telegram.

Ветер принес весеннее тепло, хотя из-за его штормовых порывов не очень и тепло.

В субботу ветер еще будет сильным - противостояние антициклона Carlos и циклона Famke, один давит - другой упирается.

В дальнейшем ветер будет ослабевать, однако 17-18 января снова усилится.

Небольшие осадки в течение выходных возможны.

В субботу - повсюду, кроме западных областей.

В воскресенье - только в восточной части Украины.

Температура воздуха после сегодняшних "плюсов" 15-16 января немного снизится, ночью до -1…-5 ℃, днем до -2…+2 ℃.

В Киеве в субботу сильный ветер еще останется, в воскресенье ослабнет. Местами небольшие осадки лишь 15 января.

Температура воздуха в ночные часы -1…-4 ℃, в дневные часы около -1 ℃. Гололедица.

Ближайшее существенное похолодание (хотя и не сильное) ожидается 17-19 января.



