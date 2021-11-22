В Украину идут похолодание и сильный ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину идет похолодание", - подчеркнула она.

23 ноября в большинстве областей температура воздуха в течение дня составит лишь +1°C…+5°C, на северо-востоке иногда даже 0°C…-3°C.

В южной части и Закарпатье будет теплее, +6°C…+11°C.

Осадки предполагаются во вторник в западных, северных областях, в южной части, а также в Луганской и Донбассе.

В центральных областях и в Харьковской области существенные осадки маловероятны.

На Западе Украины после дождя и мокрого снега, которые возможны в ближайшую ночь, в течение дня 23 ноября осадки прекратятся, но будет сильным северо-западный ветер.

В Киеве во вторник также ожидается похолодание. Ночью до -2°C, днем столбики термометров будут колебаться вблизи +1°C…+3°C.

Дождь и мокрый снег возможны в Киеве, однако осадки будут небольшими.

Во второй половине недели, ближе к выходным, в Украине снова потеплеет.



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