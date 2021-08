В Украину идут ослабление жары и грозовые дожди, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Неделя в Украине начинается жарой", - отметила она.

Завтра, 17 августа, жара продолжится.

В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.

Во вторник на большей нашей части - сухо солнечно и жарко.

В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет до + 23 ° C ... + 28 ° C.

В среду жара начнет пятиться и уже посвежеет воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении.

Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие ярости градуса дольше.

В Киеве завтра, 17 августа, будет сухо и жарко, до + 33 ° C.

Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду.

В ночные часы можно даже что-то одевать с длинным рукавом, ибо предполагается + 15 ° C ... + 20 ° C, а после среды даже + 11 ° C ... + 17 ° C.

Теплые ночи еще будут продолжаться в южной части и на востоке Украины.





