В Украину идут ослабление жары и грозовые дожди, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 17 августа будет сохраняться жара, однако с 18 августа придут дожди и ослабление высоких градусов
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Неделя в Украине начинается жарой", - отметила она.
Завтра, 17 августа, жара продолжится.
В западные области придет влажный атмосферный фронт северо-западного циклона Luciano, который принесет, кроме грозовых дождей, еще и понижение температуры воздуха.
Во вторник на большей нашей части - сухо солнечно и жарко.
В западных областях пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, жара ослабеет до + 23 ° C ... + 28 ° C.
В среду жара начнет пятиться и уже посвежеет воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении.
Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие ярости градуса дольше.
В Киеве завтра, 17 августа, будет сухо и жарко, до + 33 ° C.
Грозовые дожди и понижение температуры воздуха предполагается в среду.
В ночные часы можно даже что-то одевать с длинным рукавом, ибо предполагается + 15 ° C ... + 20 ° C, а после среды даже + 11 ° C ... + 17 ° C.
Теплые ночи еще будут продолжаться в южной части и на востоке Украины.
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