В Украину идут морозы, мокрый снег и много солнца, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 15 февраля ожидается солнечная погода, однако будут морозы и в некоторых регионах мокрый снег
Об этом она сообщила в facebook.
Антициклон Инго и завтра подарит Украине много солнца.
"И хотя ночь еще градусами подмораживает воздух и дороги, однако это, уже предвесеннее, солнышко способно за несколько солнечных часов подарить реальную надежду на весну", - отметила синоптик.
15 февраля в Украине ночью ожидается -2...-7℃, на северо-востоке до -10℃, а днем +3...+9℃, на Харьковщине. В Полтавской области, Сумской области 0…+4℃.
Осадки сделает невозможным антициклон, только крайний запад Украины затронут вероятные дождь и мокрый снег.
В Киеве в ближайшую ночь -3…-5℃, завтра днем +4…+6℃. Солнышко завтра – будет.
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