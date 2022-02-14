В Украину идут морозы, мокрый снег и много солнца, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в facebook.

Антициклон Инго и завтра подарит Украине много солнца.

"И хотя ночь еще градусами подмораживает воздух и дороги, однако это, уже предвесеннее, солнышко способно за несколько солнечных часов подарить реальную надежду на весну", - отметила синоптик.

15 февраля в Украине ночью ожидается -2...-7℃, на северо-востоке до -10℃, а днем +3...+9℃, на Харьковщине. В Полтавской области, Сумской области 0…+4℃.

Осадки сделает невозможным антициклон, только крайний запад Украины затронут вероятные дождь и мокрый снег.

В Киеве в ближайшую ночь -3…-5℃, завтра днем +4…+6℃. Солнышко завтра – будет.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb