В Украину идут морозы до -11°C, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украину заходит похолодание", - отметила синоптик.

Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2°C…-8°C, на Востоке в течение недели местами до -8°C…-11°C.

Днем максимально 0°C…+5°C.

Несколько выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем +4°C…+10°C, на Закарпатье +7°C…+11°C.

Антициклон пока удерживает сухую погоду - 16 ноября осадки маловероятны.

В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до -5°C, завтра днем будет не выше +2°C…+3°C.

Осадки подойдут к нашей территории в четверг, 18 ноября, а в течение 19 и 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb