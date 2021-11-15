В Украину идут морозы до -11°C, - синоптик Наталья Диденко
В Украину с 16 ноября придет похолодание. Ожидаются морозы и сухая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украину заходит похолодание", - отметила синоптик.
Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до -2°C…-8°C, на Востоке в течение недели местами до -8°C…-11°C.
Днем максимально 0°C…+5°C.
Несколько выше ожидается температура воздуха в западных областях, ночью около нуля, днем +4°C…+10°C, на Закарпатье +7°C…+11°C.
Антициклон пока удерживает сухую погоду - 16 ноября осадки маловероятны.
В Киеве во вторник ожидается холодная, сухая погода. В ближайшую ночь похолодает до -5°C, завтра днем будет не выше +2°C…+3°C.
Осадки подойдут к нашей территории в четверг, 18 ноября, а в течение 19 и 20 ноября в Украине ожидается неустойчивая погода с дождем, мокрым снегом и порывистым ветром.
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