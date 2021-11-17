В Украину идут мокрый снег, дожди и морозы, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Украину идет мокрый снег.

Этот мокрый снег будет завтра в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и в Карпатах.

В четверг, 18 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт с запада.

Он принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега.

Восток, центральная часть и юг завтра будут без осадков.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, -3…-11 °C.

Завтра днем в Украине ожидается +2…+8 °C.

В Киеве в четверг вырастет облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевщины возможен мокрый снег. Ночью около -5 °C, завтра днем +3 °C.

19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной, ожидаются осадки и холодный порывистый ветер.



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