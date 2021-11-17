В Украину идут мокрый снег, дожди и морозы, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 18 ноября будет морозная ночь, днем пройдут дожди и мокрый снег
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Украину идет мокрый снег.
Этот мокрый снег будет завтра в северных районах Черниговщины, Киевщины, Сумщины и в Карпатах.
В четверг, 18 ноября, к Украине приблизится атмосферный фронт с запада.
Он принесет в западные и северные области осадки в виде дождя и местами мокрого снега.
Восток, центральная часть и юг завтра будут без осадков.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой, -3…-11 °C.
Завтра днем в Украине ожидается +2…+8 °C.
В Киеве в четверг вырастет облачность, вечером пройдет дождь, на севере Киевщины возможен мокрый снег. Ночью около -5 °C, завтра днем +3 °C.
19-20 ноября погода в Украине будет преимущественно некомфортной, ожидаются осадки и холодный порывистый ветер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.37
Покупка 26.37Продажа 26.64
-
EUR
Покупка 29.8Продажа 30.25
- Актуальное
- Важное