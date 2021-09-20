В Украину идут холод, снег и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
Сильный порывистый ветер и холод будут господствовать в Украине 21 сентября. Также некоторые области накроют дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Холод в Украине завтра будет доминировать.
Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только + 7 ° C ... + 12 ° C.
Немного теплее - на Юге, Луганской, Донецкой, в Днепре с районами, + 12 ° C ... + 18 ° C.
"Холодные ощущения будут усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами", - отметила синоптик.
Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области.
На остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.
В среду, 22 сентября, дождей снова пойдет, а в Карпатах из-за низкой температуры воздуха возможен снег.
В Киеве пока без снега, но холодно.
В ближайшие сутки температура воздуха минимальная опустится до + 4 ° C ... + 5 ° C, а днем повысится лишь до + 7 ° C ... + 9 ° C.
В столице во вторник ьудет задувать порывистый ветер западного направления. Возможен небольшой дождь.
В следующие выходные существенно потеплеет.
- Напоминаем, в Украине на этой неделе ожидается похолодание - до ночных заморозков .
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