В Украину идут холод, сильный ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

В среду, завтра, в Украину придет циклон. Он придет с юго-запада.

Циклон принесет дожди в Черкасскую, Полтавскую области, Кропивницкий с районами, Николаевскую, Херсонскую области, часть Днепропетровской, Крым.

Также влажная погода будет преобладать завтра в Прикарпатье (в Карпатах - со снегом), вероятны периодические дожди в Одесской области.

13 октября на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Виннитчине - большая вероятность плотных облаков, чем каких-либо дождей.

В большинстве областей будет преобладать холодная погода, максимально +8 °C ... +12 °C.

А вот в восточных областях и на Запорожье среда предполагается теплой в Украине, до +13...+18 °C. Ведь именно эта часть Украины окажется в теплом секторе циклона.

Существенные осадки здесь вряд ли возможны, однако ожидается сильный ветер.

На Киев 13 октября набежит осенняя облачность, осадков не предвидится.

Будет холодно завтра в столице: ночью +4 ... +7 °C, днем +9...+11 °C.

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