В Украину идут холод, сильный ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 13 октября придет циклон: ожидаются сильный порывистый ветер, холод и дожди
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
В среду, завтра, в Украину придет циклон. Он придет с юго-запада.
Циклон принесет дожди в Черкасскую, Полтавскую области, Кропивницкий с районами, Николаевскую, Херсонскую области, часть Днепропетровской, Крым.
Также влажная погода будет преобладать завтра в Прикарпатье (в Карпатах - со снегом), вероятны периодические дожди в Одесской области.
13 октября на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Виннитчине - большая вероятность плотных облаков, чем каких-либо дождей.
В большинстве областей будет преобладать холодная погода, максимально +8 °C ... +12 °C.
А вот в восточных областях и на Запорожье среда предполагается теплой в Украине, до +13...+18 °C. Ведь именно эта часть Украины окажется в теплом секторе циклона.
Существенные осадки здесь вряд ли возможны, однако ожидается сильный ветер.
На Киев 13 октября набежит осенняя облачность, осадков не предвидится.
Будет холодно завтра в столице: ночью +4 ... +7 °C, днем +9...+11 °C.
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