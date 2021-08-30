В Украину идут грозы и град: объявлено штормовое предупреждение
В ГСЧС предупредили, что в Украине 30-31 августа ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалы
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозовые, местами град и шквалы 15-20 м / с, в Киевской, Черниговской и Черкасской областях значительные дожди ( И уровень опасности, желтый) ", - говорится в сообщении.
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