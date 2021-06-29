В Украину идут дожди с грозами, - прогноз от синоптика Натальи Диденко

Об этом синоптик Наталья Диденко в Facebook .

"В среду у западных областей Украины проляжет линия схождения, зона встречи воздушных потоков. Линия схождения - это линия воздушных потоков, которые сходятся или вливаются в одну точку или в одну линию. Еще говорят на такое - конвергенция. Вдоль таких линий часто сгущаются тучи Cumulonimbus или, по-человечески, кучево-дождевые", - сообщила она.

По словам госпожи Диденко, именно в таких местах льют дожди и гремят грозы с различными сопутствующими явлениями типа шквалов, града и даже порой смерчей.

Итак, 30-го июня, в заключительный день дебютного летнего месяца, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях Украины.

Вечером осадки усилятся и распространятся на Виннитчину, Житомирщину, Кропивницкий с районами, Одесчину, Николаевщину и Херсонщину. Вечером.

Также грозовые дожди пройдут завтра днем на северо-востоке Украины.

Регионы, не попавшие в этот перечень будут находиться в сухой погоде.

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах +25°C...+30°C.

В Киеве 30-го июня дождя не будет, днем ожидается около +28°C.

Синоптик отметила, что июль в Украине начнется теплой погодой с периодическими грозовыми дождями.





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