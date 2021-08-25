В Украину идут дожди с грозами, по утрам и ночами будет свежо, - синоптик Наталья Диденко
Погода днем, 26 августа, будет теплой, однако в большинстве регионов ожидаются дожди и грозы
Об этом сообщила синонтик Наталья Диденко в Telegram .
"Украину 26 августа будет штормить", - сообщила она.
Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях, в центральной части, затронут Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.
"Все области, которые не вошли в этот перечень, - любуйтесь завтра солнышком. Будет сухая погода", - отметила синоптик.
Градусы разбегутся.
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В четверг на востоке и юго-востоке Украины будет жарко, + 25 ° C ... + 30 ° C.
На юге и в центре + 23 ° C ... + 28 ° C, в Винницкой области + 22 ° C ... + 23 ° C.
На севере + 17 ° C ... + 22 ° C.
В западной части + 19 ° C ... + 23 ° C.
В Киеве завтра будет сыро и свежо. Периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается около + 19 ° C.
В ближайшие воскресенье-понедельник температура в Киеве поднимется до + 30 ° C ... + 33 ° C. Но ненадолго.
"Сентябрь понемногу машет нам свежими утрами и ночам", - добавила Диденко.
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