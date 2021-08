В Украину идут дожди с грозами, по утрам и ночами будет свежо, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синонтик Наталья Диденко в Telegram .

"Украину 26 августа будет штормить", - сообщила она.

Дожди, возможно с грозами, пройдут в северных областях, в центральной части, затронут Одесскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области.

"Все области, которые не вошли в этот перечень, - любуйтесь завтра солнышком. Будет сухая погода", - отметила синоптик.

Градусы разбегутся.



В четверг на востоке и юго-востоке Украины будет жарко, + 25 ° C ... + 30 ° C.

На юге и в центре + 23 ° C ... + 28 ° C, в Винницкой области + 22 ° C ... + 23 ° C.

На севере + 17 ° C ... + 22 ° C.

В западной части + 19 ° C ... + 23 ° C.

В Киеве завтра будет сыро и свежо. Периодически дождь, возможна гроза, днем предполагается около + 19 ° C.

В ближайшие воскресенье-понедельник температура в Киеве поднимется до + 30 ° C ... + 33 ° C. Но ненадолго.

"Сентябрь понемногу машет нам свежими утрами и ночам", - добавила Диденко.





