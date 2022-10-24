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В Украину идут дожди, ожидается ветер и туман: прогноз от Натальи Диденко на 25 октября

24 октября, 2022 понедельник
17:09
Общество Наталья Диденко

Завтра, 25 октября, в Украину придут атмосферные фронты, поэтому во многих областях пройдут дожди

Об этом в телеграме сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

В Украине будет дождь повсюду, кроме полосы от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья. Разве что туманы все же будут наполнять влагой воздух.

На Востоке Украины ветер будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренным, южного направления.

Температура воздуха в ближайшую ночь будет достигать отметки +6...+12 градусов, завтра днем +12...+16, на Западе +14...+18 градусов, в южной части прогнозируется +15...+20 градусов.

В Киеве дождь 25 октября более вероятен во второй половине дня или ближе к вечеру. Ночью и утром без осадков. Возможен туман.

Температура воздуха в столице завтра ночью +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.

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