В Украину идут дожди, ожидается ветер и туман: прогноз от Натальи Диденко на 25 октября
Завтра, 25 октября, в Украину придут атмосферные фронты, поэтому во многих областях пройдут дожди
Об этом в телеграме сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
В Украине будет дождь повсюду, кроме полосы от Черниговщины через Полтавщину, Днепр до Запорожья. Разве что туманы все же будут наполнять влагой воздух.
На Востоке Украины ветер будет порывистым, сильным, а в основном преимущественно умеренным, южного направления.
Температура воздуха в ближайшую ночь будет достигать отметки +6...+12 градусов, завтра днем +12...+16, на Западе +14...+18 градусов, в южной части прогнозируется +15...+20 градусов.
В Киеве дождь 25 октября более вероятен во второй половине дня или ближе к вечеру. Ночью и утром без осадков. Возможен туман.
Температура воздуха в столице завтра ночью +9...+11 градусов, днем воздух прогреется до +12...+14 градусов.
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