В Украину идут дожди и похолодание, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На значительной территории Украины еще будет преобладать теплая погода, где + 17 ° C ... + 22 ° C.

На Севере, на северо-востоке будет уже прохладнее, днем где-то + 11 ° C ... + 17 ° C.

Дожди завтра подойдут к западной части Украины. Они охватят практически все западные области, немного доберутся до Винницкой, Житомирской и также к северу Одесской области.

На остальной территории удержится сухая погода.

В воскресенье-понедельник станет дождей. Также похолодает.

В Киеве завтра еще будет тепло, где-то + 19 ° C. Существенных осадков не предвидится.



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