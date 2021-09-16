В Украину идут дожди и похолодание, - синоптик Наталья Диденко
Украинцам 17 сентября следует ожидать похолодание и дожди, которых станет больше еще и на выходных
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
На значительной территории Украины еще будет преобладать теплая погода, где + 17 ° C ... + 22 ° C.
На Севере, на северо-востоке будет уже прохладнее, днем где-то + 11 ° C ... + 17 ° C.
Дожди завтра подойдут к западной части Украины. Они охватят практически все западные области, немного доберутся до Винницкой, Житомирской и также к северу Одесской области.
На остальной территории удержится сухая погода.
В воскресенье-понедельник станет дождей. Также похолодает.
В Киеве завтра еще будет тепло, где-то + 19 ° C. Существенных осадков не предвидится.
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