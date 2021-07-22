В Украину идет жара, в Карпатах ожидаются локальные дожди, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

"Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше", - сообщила она.

23-го июля практически повсюду у нас будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами.

"Температура воздуха также - одна из самых комфортных", - отметила Диденко.

Завтра в течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине + 23 ° C ... + 28 ° C.

В Киеве пятницу обещает солнце, белые облака, синее небо и + 24 ° C ... + 25 ° C.

В воскресенье столбики термометров поползут вверх.





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