В Украину идет жара, в Карпатах ожидаются локальные дожди, - синоптик Наталья Диденко
К Украине с 23 июля будет подходить жаркая погода, однако возможны локальные дожди с грозами
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
"Жара отстала, атмосферный фронт ушел, низкое давление меняется повышенным, облаков меньше, солнца больше", - сообщила она.
23-го июля практически повсюду у нас будет сухо и солнечно. Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами.
"Температура воздуха также - одна из самых комфортных", - отметила Диденко.
Завтра в течение дня от севера до юга, от запада до востока в Украине + 23 ° C ... + 28 ° C.
В Киеве пятницу обещает солнце, белые облака, синее небо и + 24 ° C ... + 25 ° C.
В воскресенье столбики термометров поползут вверх.
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