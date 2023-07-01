Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня +25...+30 °C. В западных областях температура будет держаться от +23 до +29 °C.

Дожди с грозами пройдут в западных областях, на севере Украины и Винницкой области. Также местами будет дождь на Одесчине и Харьковщине. В остальных областях страны будет сухо и солнечно в течение дня.

Ветер ожидается западный, юго-западный, умеренный.

В столице Украины в ближайшую ночь и утром будет сухая погода. Днем жару до +27...+29 °C ослабят кратковременные грозовые дожди.

Следующая неделя начнется с настоящей жары на юге и востоке Украины - там будет местами царить температура +30...+35 °C. Несколько свежее будет в западной части - +24...+28 °C. На севере и центре предполагается +26...+31 °C.



Отмечается, что ослабление жары на севере придет 7-8 июля.