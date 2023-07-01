В Украину идет жара, в частности на юге температура будет до +35°C: прогноз погоды от Натальи Диденко
В воскресенье 2 июля в Украине будет тепло, однако дожди с грозами пройдут в западных и северных областях. В начале новой недели начнется настоящая жара
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
В воскресенье в Украине ожидается высокая температура воздуха в течение дня +25...+30 °C. В западных областях температура будет держаться от +23 до +29 °C.
Дожди с грозами пройдут в западных областях, на севере Украины и Винницкой области. Также местами будет дождь на Одесчине и Харьковщине. В остальных областях страны будет сухо и солнечно в течение дня.
Ветер ожидается западный, юго-западный, умеренный.
В столице Украины в ближайшую ночь и утром будет сухая погода. Днем жару до +27...+29 °C ослабят кратковременные грозовые дожди.
Следующая неделя начнется с настоящей жары на юге и востоке Украины - там будет местами царить температура +30...+35 °C. Несколько свежее будет в западной части - +24...+28 °C. На севере и центре предполагается +26...+31 °C.
Отмечается, что ослабление жары на севере придет 7-8 июля.
- В первые дни июля в Украине прогнозировали преимущественно сухую и солнечную погоду, но в западных регионах ожидаются грозовые дожди.
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