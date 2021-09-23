В Украину идет потепление с дождями и штормовым ветром, - синоптик Наталья Диденко
Украину 24 сентября ожидает небольшое потепление, однако будут идти дожди и дуть штормовой ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
"Синоптическая ситуация в пятницу будет в Украине и интересной, и сложной одновременно. Во-первых, наконец-то начнет теплеть", - отметила она.
Температура воздуха завтра днем в большинстве областей Украины составит +10°C...+16°C, на юге до +15°C...+18°C.
Более низкие градусы еще задержатся только на Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, частично Киевщине, Черкасчине, Кропивницком с районами: +8°C...+13°C.
"Однако эту обнадеживающую репутацию сентября подмочат дожди и попытается сломать сильный северо-западный ветер", - отметила госпожа Диденко.
Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, временами умеренные, даже до сильных.
Дожди будут идти вместе с фронтом - сначала Север, Запад, Центр.
Затем, во второй половине дня и вечером - Центр, Юг, Восток.
В пятницу усилится ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы.
В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Особенно некомфортной может быть непогода завтра утром - сочетание интенсивного дождя и сильного, до штормового, ветра.
Немного начнет повышаться температура воздуха - после как заколдованных, +7°C...+9°C, наконец столбики термометров сдвинутся до +11°C...+13°C.
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