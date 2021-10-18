В Украину идет похолодание, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Неделя в Украине обещает градусные качели", - отметила она.

Сначала столбики термометров поползут вниз - будет холодно, днем не выше 7 ° C ... + 12 ° C, а ночью до небольших "минусов".

Со среды, с 20 октября, 21, 22 и 23 октября во большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до + 15 ° C ... + 18 ° C.

Но уже 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящий холодный воздух.

В Киеве завтра - без осадков, разве что ближайшей ночью останется немного влажного атмосферного фронта.

В течение дня вторника будет холодно, + 8 ° C ... + 9 ° C.

В середине этой недели столице приснится лето - ожидается потепление до + 14 ° C ... + 18 ° C.

"А уже выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов - начнется существенное похолодание", - отметила синоптик.

Дождей пока в Украине не ожидается.





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