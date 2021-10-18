В Украину идет похолодание, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 19 октября ожидается холодная погода, однако дождей не будет
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Неделя в Украине обещает градусные качели", - отметила она.
Сначала столбики термометров поползут вниз - будет холодно, днем не выше 7 ° C ... + 12 ° C, а ночью до небольших "минусов".
Со среды, с 20 октября, 21, 22 и 23 октября во большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до + 15 ° C ... + 18 ° C.
Но уже 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящий холодный воздух.
В Киеве завтра - без осадков, разве что ближайшей ночью останется немного влажного атмосферного фронта.
В течение дня вторника будет холодно, + 8 ° C ... + 9 ° C.
В середине этой недели столице приснится лето - ожидается потепление до + 14 ° C ... + 18 ° C.
"А уже выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов - начнется существенное похолодание", - отметила синоптик.
Дождей пока в Украине не ожидается.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное