В Украину идет похолодание, дожди и порывистый ветер, - синоптик Наталья Диденко
На выходных, 23-24 октября, в Украину придет похолодание. Также украинцам следует ожидать дожди и сильный ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Так, 23 октября похолодает на Западе и Севере, днем +7 ° C ... + 12 ° C. На остальной территории еще побудет теплая погода, + 12 ° C ... + 18 ° C.
Дожди в субботу возможны - от Харьковщины, Сумщины через центральную часть в Одесскую область.
Может затронуть влажной Волынь, Ровенскую, северные районы Киевщины и Черниговщины.
Поздно вечером завтра - на Луганщине и Донетчине также небольшие дожди.
В воскресенье небольшие дожди вероятные на северо-востоке Украины.
Но температура воздуха дальше будет снижаться и в течение дня 24 октября максимально предполагается только + 5 ° C ... + 10 ° C, на юге до +12 ° C.
Ветер с западного переходить на западный и оставаться, может, и не штормовым, но резким, сильным.
В Киеве выходными существенные осадки - вряд ли.
Ветер удержится порывистым, некомфортным.
Температура воздуха в столице начнет постепенно снижаться - завтра до + 12 ° C, в воскресенье до + 6 ° C ... + 8 ° C.
В понедельник-вторник будет холодная погода, ночью в "минусов".
А вот с середины следующей недели температура воздуха начнет повышаться, сначала из западных областей, а к концу недели всю Украину окутает мягкая теплая атмосфера с температурой воздуха +12 ° C ... + 16 ° C, местами до + 18 ° C.
Следующие выходные, завершение месяца, 30-31 октября, обещают, по предварительным прогнозам, роскошную погоду.
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