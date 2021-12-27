В Украину идет непогода: граждан предупредили о возможных проблемах на дорогах и обесточивании

Об этом сообщает Патрульная полиция.

До конца суток 27 декабря в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а 28 декабря в южной, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега.

Ожидается, что выпадет до 20 см снега.

На Юге Украины, а днем и в центре возможны мокрый снег, дождь и гололедица.

По всей территории Украины, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы и гололедица на дорогах.

"Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле", - говорится в сообщении полиции.

