В Украину идет непогода: граждан предупредили о возможных проблемах на дорогах и обесточивании
Украинцев предупредили, что из-за непогоды 27 и 28 декабря возможны проблемы на дорогах, а также обесточивание населенных пунктов
Об этом сообщает Патрульная полиция.
До конца суток 27 декабря в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а 28 декабря в южной, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой, центральных и восточных областях возможны сильные снегопады, а также налипание мокрого снега.
Ожидается, что выпадет до 20 см снега.
На Юге Украины, а днем и в центре возможны мокрый снег, дождь и гололедица.
По всей территории Украины, кроме западных и северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы и гололедица на дорогах.
"Такие погодные условия могут повлечь за собой отключение энергообеспечения отдельных населенных пунктов и нарушение движения транспорта на некоторых участках дорог и улиц. Мы советуем, по возможности, воздержаться от путешествий на автомобиле", - говорится в сообщении полиции.
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